Chiara Nasti, nuova vita da mamma: “Pensavo fosse più semplice”

Ora che è diventata mamma, per Chiara Nasti la vita è cambiata: rispondendo alle domande dei follower, l'influencer ha dato la sua opinione

Il 16 novembre, Chiara Nasti ha dato alla luce il suo primo figlio, chiamato Thiago. Inutile ribadire la felicità dei neo genitori all’arrivo del piccolo, il quale è diventato il centro del loro mondo. Per l’influencer e il suo compagno, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, è davvero cambiata la vita e la giovane non ha avuto paura nel dirlo sui social.

Vita da mamma: che fatica!

Si sa, fare un figlio può essere semplice, crescerlo sicuramente meno. Lo sanno i neo genitori, i quali hanno visto la loro vita cambiare drasticamente dopo l’arrivo del piccolo Thiago. Sui social mamma Chiara si mostra attenta e affettuosa, ma la realtà è che non è sempre tutto rose e fiori.

Rispondendo alle domande dei follower, infatti, la giovane ha avuto il coraggio di dire qualcosa che non tutte dicono: essere mamme è difficile, non è una passeggiata e delle volte può essere anche stressante. La giovane, di fatti, non si è lamentata della sua vita ma ha fatto delle chiare constatazioni su cosa significhi essere effettivamente madri di un bimbo così piccolo.

“Pensavo fosse più semplice avere un figlio. Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100% poi l’allattamento mi stanca tantissimo. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui“ ha detto su Instagram.

Queste parole ovviamente sono state parecchio criticate da chi non vede di buon occhio l’influencer. Nello specifico, Chiara è stata accusata di essere superficiale, di doverselo aspettare un cambiamento radicale simile. Ma si sa, sui social si fa polemica per tutto.