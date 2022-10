Chiara Nasti, nuovamente al centro delle polemiche: “Io farei attenzione a parlare di chi non conosci”

Nonostante il periodo abbastanza delicato, Chiara Nasti continua a vivere al centro delle polemiche. A pochi giorni dalla nascita di Thiago, primo figlio dell’influencer e di Mattia Zaccagni, la Nasti è nuovamente finito nell’occhio del ciclone.

“Io farei attenzione a parlare di chi non conosci” – Nei mesi scorsi Chiara è stata aspramente criticata per alcune dichiarazione come, ad esempio, “le donne che si svacca” e la sua spiegazione sul perché non si sia vaccinata. L’ultimo suo chiacchieratissimo commento è avvenuto solo pochi giorni fa, finendo al centro delle polemiche.

Il tutto è avvenuto dopo la pubblicazione di alcune sue IG Stories in cui viene mostrato un bambino che dice una parolaccia. Questo breve video non è affatto piaciuto a molti follower, come ha fatto notare anche un utente in un commento: “Ma quel bambino maleducato nelle storie di chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaff*****o?”.

Come è oramai risaputo, Chiara Nasti non le manda di certo a dire. Infatti, non si è fatta attendere la replica da parte dell’ex volto dell’Isola dei Famosi:

“Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.