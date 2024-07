Chiara Nasti, nuovamente vittima di furto in casa: “Questa è l’Italia, pezzi di me*da”

Come rivelato proprio da Chiara Nasti nella giornata di ieri, lei e Mattia Zaccagni sono stati nuovamente vittima dei ladri. Attraverso una storia di Instagram, l’influencer ha mostrato non solo quanto accaduto, ma ha sfogato tutta la sua rabbia.

“Questa è l’Italia, pezzi di me*da” – Nella giornata di ieri, la Nasti ha condiviso con gli utenti dei social la disavventura vissuta una volta tornata a casa. L’influencer napoletana e marito sono stati nuovamente vittima dei ladri che hanno svaligiato la loro casa a Roma, in zona Camilluccia.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio, Chiara ha voluto condividere sui suoi social la rabbia e la frustrazione provata una volta tornata a casa. Nelle sue IG Stories, la ragazza ha condiviso alcuni scatti che mostravano i portagioielli di valore completamente vuoti.

A corredo delle spiazzanti immagini è lo sfogo di Chiara Nasti: “Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia, pezzi di me*da”. Come già accennato in precedenza, questo per l’influencer e il calciatore non è la prima volta che vengono derubati.

Solo verso la fine dell’anno scorso, precisamente a novembre, alla coppia sono stati sottratti circa 80mila euro tra borse, gioielli e carte di credito. In quel caso, come probabilmente anche in questo, i ladri monitoravano i movimenti di Chiara e Mattia per sapere quando derubare.