Chiara Nasti, pausa dai social: ecco il motivo

L’influencer napoletana Chiara Nasti ha destato preoccupazione tra i suoi fan dopo aver improvvisamente deciso di disattivare il suo profilo sui social. Fino a poco tempo fa, Chiara era molto attiva, condividendo momenti delle sue vacanze insieme al figlio Thiago e al marito, Mattia Zaccagni. Adesso sembra essere svanita nel nulla.

La verità dietro la pausa social

La sua decisione ha lasciato i follower con molti interrogativi e preoccupazioni. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha cercato di tranquillizzare i fan affermando che non c’è nulla di cui preoccuparsi: “Ragazze, non è successo niente. Chiara si è solo presa una pausa dai social per riposarsi, visto che è agli ultimi mesi di gravidanza“. Nulla di cui preoccuparsi, dunque.

Chiara aveva già annunciato che la sua secondogenita sarebbe nata a luglio, anche se senza specificare una data precisa, considerando che è previsto un parto cesareo. È probabile che la data sia stata pianificata con anticipo.

La sua temporanea assenza dai social potrebbe essere una scelta consapevole per proteggere la sua privacy durante questo periodo delicato. Non sono chiare le ultime mosse della Nasti, pertanto i follower dovranno attendere pazientemente.

L’influencer potrebbe decidere di fare un ritorno in grande stile sui social, come sui solito, per annunciare la nascita della piccola Dea. Solo così i fan potranno rilassarsi.