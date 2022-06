Chiara Nasti, polemica per le sue dichiarazioni sui kg in gravidanza: interviene Anna Munafò

Chiara Nasti in queste ultime ore è tornata a far parlare di sé per delle recenti dichiarazioni sui kg di troppo delle donne in gravidanza. L’influencer, come spesso accade, ha risposto ad un commento di un utente sui social senza riflettere troppo sulle conseguenze delle sue parole, per questo motivo, ha generato un’altra polemica. Ad intervenire sulla vicenda anche Anna Munafò, ex protagonista di Uomini e Donne.

Le parole della Nasti

Negli ultimi due mesi, la Nasti è finita spesso al centro dei social per delle polemiche. Dapprima lo sfarzoso gender reveal party, successivamente le dichiarazioni contro alcuni follower che l’hanno contestata per la festa organizzata. Per non parlare della risposta piccata ai cori dei tifosi romanisti e a Nicolò Zaniolo, ex fidanzato. Insomma, Chiara ne ha per tutti e abbiamo la sensazione che non finirà di certo qui.

Infatti, nelle ultime ore, la giovane ha parlato di un tema alquanto scottante inerente ai kg di troppo di alcune donne in gravidanza. La Nasti infatti ha esordito dicendo di non aver preso kg, così un utente le ha fatto notare che non c’è nulla di male nel dire di aver aumentato peso per una “cosa così bella” come l’attesa di un figlio. Da qui la risposta di Chiara che vi riporteremo qui sotto:

“Nessuno… siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi, soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza, non ho problemi, dopo li toglierei subito” ha tuonato la Nasti su Instagram.

Le polemiche e la risposta di Anna Munafò

Anna Munafò, ex protagonista di Uomini e Donne, ha deciso di rispondere a tono all’influencer evidentemente molto risentita da queste recenti dichiarazioni. La donna è stata molto dura e categorica: “Io sono una di quelle che si è ‘svaccata’, nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma porta anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto, allora non rispondere offendendo. Mostra educazione, che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora ne hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo, la fai tu. Ciao!”.

La Munafò non è l’unica ad aver risposto a tono poiché tanti utenti sui social hanno espresso il loro disappunto a seguito di queste dichiarazioni. Come reagirà Chiara Nasti?