Chiara Nasti, preoccupazione per la figlia in ospedale: la frecciatina sui social

La secondogenita di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, Dea, è finita in ospedale. A rivelarlo è stata l’influencer, condividendo nelle IG Stories uno scatto in cui ha mostrato la piccola in ospedale. Ovviamente la foto ha fatto preoccupare non poco i numerosi fan della ragazza. Rassicurato il popolo del web, la Nasti è tornata sui social per lanciare una frecciatina ben precisa.

RICOVERATA IN OSPEDALE – Grande preoccupazione per Dea, la secondogenita di Chiara, nata lo scorso 24 luglio. Nei giorni scorsi, infatti, la Nasti ha pubblicato un’immagine che ritrae la piccola in un letto d’ospedale, con il piedino fasciato e collegato a delle flebo. Ad accompagnare lo scatto è la frase: “Ti amo princi Mia”.

Una volta pubblicata la storia di Instagram, Chiara si è ovviamente dedicata totalmente alla piccola, prendendo una pausa dai social. Visto il silenzio da parte dell’influencer, i fan si sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Dea. A chiarire la situazione e a rassicurare tutti è stata Deianira Marzano, che ha ammesso di aver parlato con Enzo Nasti, il padre di Chiara.

Stando a quanto riferito all’esperta di gossip, la bambina sarebbe stata ricoverata per via di un problema a livello gastrointestinale molto comune nei neonati. Fortunatamente non è nulla di grave, la situazione è tenuta sotto controllo e la bambina sarebbe stata ricoverata per precauzione, dato che non ha nemmeno compiuto un mese.

Intanto, Chiara ha deciso di tornare sui social per lanciare una frecciatina ben precisa. La ragazza, infatti, si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe, non nascondendo la sua delusione nel non aver avuto il sostegno da persone vicino a lei: “Sono una che sa esserci nel momento del bisogno, ma non più per tutti, solo per chi dimostra di esserci anche per me. La beneficienza è finita, si va avanti per merito”.