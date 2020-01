Chiara Nasti pubblica una foto su Instagram e scatena le polemiche

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite in Italia con oltre 1,7 milioni di follower su Instagram. L’influencer napoletana pubblica quotidianamente foto e momenti della giornata, spesso suscitando polemiche.

CHIARA NASTI PUBBLICA UNA FOTO PROVOCATORIA – La ragazza ha pubblicato su Instagram una foto dai toni un po’ provocatori. Nello scatto Chiara indossa un magnifico abito azzurro, molto corto che scopre le gambe. In genere l’influencer è molto apprezzata per questi contenuti, tuttavia, la didascalia della foto ha fatto storcere il naso ai fan e agli haters.

TUTTI CONTRO CHIARA NASTI – La didascalia in questione recita “I’m Prada, you’re Nada”, quasi a voler fare una rima. I followers, però, non hanno gradito i toni provocatori utilizzati dall’influencer, così l’hanno attaccata pesantemente. “Ma quanta convinzione???” chiede un follower sotto lo scatto di Chiara. “Sembri una 2006, svegliati un po’” ha tuonato un altro utente. Per ora Chiara non ha risposto alle numerose critiche ricevute ma potrebbe farlo se la situazione dovesse precipitare. A chi era riferita quella didascalia? A qualcuno in particolare o la ragazza è semplicemente molto sicura di sé?