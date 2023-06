Chiara Nasti, quanto costa il suo abito da sposa? Prezzo da capogiro

Nonostante i rumors che li vedevano in crisi, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono convolati a nozze. A non passare inosservato, oltre al lusso e allo sfarzo dell’evento, sono stati gli abiti che l’influencer ha indossato durante la giornata. In particolar modo, in molti si sono chiesti il prezzo del vestito indossato durante la cerimonia in chiesa.

QUANTO È COSTATO? – Il 20 giugno si sono celebrate le nozze di Chiara e Mattia, molte attese fin dall’annuncio della proposta di matrimonio. L’evento si è svolto tra la basilica di Santa Maria in Ara Coeli e Villa Miani, dove è avvenuto il ricevimento.

Si tratta di due location speciali, dato che tanti anni prima erano state scelte da Ilary Blasi e Francesco Totti per il loro matrimonio. Ovviamente a far discutere è stata la sposa, che nel corso della giornata ha sfoggiato tre differenti abiti. In particolar modo, ad attirare l’attenzione è stato il vestito indossato durante la cerimonia religiosa.

La Nasti non ha affatto deluso le aspettative, optando per un lussuoso e sfarzoso abito. In chiesa, infatti, la ragazza ha sfoggiato un vestito composto da un corpetto ricamato e un’ampia gonna in tulle. Si tratta di un abito firmato Monique Lhuillier, il cui prezzo è esorbitante. Per questo vestito, infatti, Chiara Nasti ha speso ben 20mila euro.

Durante la cerimonia a Villa Miani, l’influencer ha optato per un look più sensuale. Fino alla fine della cena, infatti, Chiara ha indossato un aderente abito a sirena, proveniente dalla collezione di Berta Bridal. Per quanto riguarda il taglio della torta, la neo sposa ha sfoggiato un miniabito firmato Alessandro Angelozzi.