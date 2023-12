Chiara Nasti, replica all’hater di turno: “Un uomo sano non guarda le mie borse”

Chiara Nasti è indubbiamente una presenza molto attiva sui social, nonostante spesso riceva commenti poco positivi. La sua risposta è decisa e non esita a replicare quando qualcuno critica il suo modo di vivere.

Recentemente, ciò è accaduto dopo aver condiviso una foto con il marito, Mattia Zaccagni, per celebrare il Natale 2023. Molti hanno notato non tanto l’affiatamento della coppia, che avrebbe dovuto essere l’elemento centrale, ma una borsa di lusso che l’influencer teneva con sé. Alcuni ritengono che questa scelta abbia l’intenzione di ostentare, una pratica a cui Chiara Nasti si è dedicata in passato, secondo molti osservatori.

La replica di Chiara Nasti crea una polemica

“Cafonata”, “Imbarazzante”, “La foto è con la borsa o con il marito?”, “Per me va bene tutto ma ostentare di continuo, ma che cosa vi manca?”, sono stati solo alcuni dei commenti degli utenti. La giovane di 26 anni ha espresso il suo disappunto nei confronti di coloro che pensano che voglia enfatizzare la sua situazione economica privilegiata. Ha definito “invidiose” le donne che la interpretano in questo modo e ha successivamente criticato gli uomini per avere idee considerate “obsolete”.

Chiara Nasti si è così lasciata andare a una riflessione più dettagliata, senza alcun tratto diplomatico, come lei fa spesso: “La cosa più sconvolgente sono gli uomini, perché siete ossessionati da ste Chanel/Hermes?

Io non credo che per un uomo SANO la prima cosa che gli passa in mente sia quella di porre l’attenzione sulle mie borse. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge…sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare”.