Chiara Nasti, rompe il silenzio sui social: parla della situazione con Zaniolo

Nelle ultime settimane, a finire al centro del gossip è stata la coppia formata da Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Sui social, infatti, si è molto discusso della love-story. Da alcuni indizi emersi sui social, si è iniziata a vociferare una presunta fine tra i due. Dopo giorni di silenzio, ad intervenire è stata proprio la Nasti.

LA LORO DECISIONE – A catturare l’attenzione degli utenti di Instagram è stata l’inaspettata assenza delle foto di coppia nell’account di Chiara. Senza dir nulla, infatti, l’influencer ha voluto cancellare ogni traccia della sua storia d’amore con il calciatore.

Da quel momento in poi, nei siti di gossip è iniziato a girare il rumors che vedeva al capolinea la storia tra i due ragazzi. Se in un primo momento entrambi hanno deciso di non dire nulla, a rompere il silenzio è stata la Nasti.

Tramite le IG Stories, la ragazza ha voluto chiarire la situazione, smentendo il rumors. La Nasti ha esordito con una rivelazione, ossia ha ammesso di star attraversando un periodo difficile. Questo, però, non ha affatto intaccato la sua storia con il calciatore. Infatti, lei e Zaniolo stanno ancora insieme.

Inoltre, Chiara Nasti si è voluta rivolgere a tutti gli haters, chiedendo loro di fare attenzione con le parole perché possono ferire una persona: “Si vanno a toccare degli argomenti troppo delicati e troppo privati. La nostra relazione c’è ancora ma abbiamo deciso di non renderla più pubblica. Almeno per il momento. Io mi sto concentrando su me stessa e lui sul calcio, che è la cosa a cui tiene di più. Io l’appoggio. Non giudicate perché quello che dite è veramente forte e va a toccare la testa di una persona”.