Chiara Nasti, smentita la gravidanza: un fonte vicina ha assicurato il contrario

In questi giorni, Chiara Nasti ha avuto un ruolo da protagonista nel gossip nostrano. Perché? L’influencer, ex naufraga dell’isola dei Famosi, ha mostrato sui social delle rotondità che molti follower hanno interpretato come una gravidanza. Come ormai saprete, la giovane è fidanzata con Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio.

Smentita da parte dell’influencer

La Nasti, però, non ha affatto gradito queste supposizioni su di lei così ha deciso di smentire categoricamente la notizia. Sui social, come al solito, girano diverse teorie che vedrebbero la giovane influencer incinta del calciatore della Lazio. I più attenti hanno notato nelle foto dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi delle forme più morbide e rotonde che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. Come se non bastasse, la giovane ha annunciato diverse novità in ambito personale e lavorativo.

Tramite delle stories sui social, l’influencer ha tuonato: “Che pa**e! Certa gente non si scoccia a farti notare sei ingrassata o sei dimagrita? Ma che p***e, basta! Uno non può mangiare un po’ di più… Non mi toccate proprio, non mi frega un ca***, posso mettere anche dieci chili a me non frega niente”.

Gravidanza-gate

Nonostante la forte smentita da parte di Chiara Nasti, fonti vicine a Very Inutil People confermerebbero il contrario. Il noto blog di gossip ha pubblicato diverse foto dell’influencer che mostrerebbero queste rotondità, foto però cancellate dalla stessa Chiara. Come se non bastasse, questa fonte confermerebbe la gravidanza. Sarà davvero così?

La sua storia d’amore con Mattia Zaccagni procede a gonfie vele, la giovane sembrerebbe aver dimenticato la sofferenza avuta l’anno scorso.