Chiara Nasti, spunta il commento di Zaniolo su Instagram: “Troppo bella”

La storia tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo è apparsa come un fulmine a ciel sereno. Il ragazzo, dopo essere finito al centro del gossip per la gravidanza della ex fidanzata Sara, ha deciso di fare sul serio con l’influencer. I due sembrano più uniti che mai, tanto da voler presentare le famiglie.

CHIARA E ZANIOLO FANNO SUL SERIO – Una fonte vicina alla coppia ha spifferato qualche dettaglio a DiPiù Tv. Pare che i due si siano conosciuti su Instagram; il calciatore è rimasto folgorato da Chiara Nasti e ha deciso di lasciarle un messaggio privato. Da lì è iniziato un lungo corteggiamento, fino al primo appuntamento avvenuto a Roma. Dopo il primo appuntamento, la coppia ha deciso di viversi a 360 gradi questa nuova storia d’amore.

“Da subito hanno voluto vivere questa storia appieno. Per la festa degli innamorati Nicolò ha prenotato un tavolo al ristorante dello chef stellato Giuseppe Di Iorio, nell’hotel a cinque stelle Palazzo Manfredi, nel cuore di Roma” ha spifferato la fonte al giornale. Il calciatore, inoltre, sarebbe intenzionato a presentare la nuova fidanzata alla famiglia, anche se non mancano i dubbi.

“Vuole rassicurarli, sono preoccupati perché pensano anche al figlio di Nicolò che deve nascere e che si chiamerà Tommaso. Dopo la clamorosa rottura con Sara, non c’è stata ancora una vera e propria riconciliazione: Nicolò si è limitato a dire che si prenderà tutte le responsabilità” ha continuato la fonte.

CHIARA NASTI E ZANIOLO MOLTO INNAMORATI – I due sembrerebbero fare proprio sul serio: pranzi romantici, passeggiate, messaggi d’amore e addirittura un tatuaggio insieme per sugellare questa nuova relazione. L’influencer ha pubblicato uno scatto su Instagram e tra i tanti commenti positivi, come ha fatto notare Deianira Marzano, è spuntato fuori anche quello di Nicolò Zaniolo, il quale ha scritto: “Troppo bella”. Insomma, i due non hanno bisogno di nascondersi e stanno vivendo questa storia alla luce del sole.