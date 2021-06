Chiara Nasti: un imprevisto ad Ibiza, problemi di salute

Chiara Nasti, così come molte altre vip, si trova ad Ibiza. Con l’inizio dell’estate, infatti, sono molti i volti noti sul web e nel mondo della tv, che hanno deciso di recarsi sull’isola spagnola per godersi il sole, il male e per sfoggiare una bella abbronzatura.

Tra i numerosi vip che sono sull’isola ci sono per esempio Alba Parietti e Belen Rodriguez che è proprio innamorata della bella isola spagnola. Ogni anno infatti, trascorre le vacanze insieme alla sua famiglia nell’isola delle Baleari.

Anche Chiara Nasti è andata lì, come ha mostrato negli ultimi aggiornamenti sul suo profilo Instagram. La web influencer napoletana ha avuto però un piccolo problema che riguarda la sua salute. Ha subito prontamente informato i suoi fan dell’accaduto.

CHIARA NASTI: IL PROBLEMA DI SALUTE AVUTO AD IBIZIA – Attualmente la web influencer si trova ad Ibiza e ha la febbre molto alta, in particolare a 39. Subito spaventata ha fatto numerosi tamponi ai quali però è risultata sempre negativa. Insomma si tratta di una semplice febbre.

La ragazza ha infatti detto: “Se non prendo la febbre in estate non sono io”. Infatti sembra proprio che sia una consuetudine che Chiara Nasti prenda spesso la febbre in estate. Le auguriamo una presta guarigione, intanto per vedere la sua storia clicca qui.