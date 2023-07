Chiara Nasti, vittima di feroci critiche: “Di mamma non hai NIENTE”

Ancora una volta ad essere finita al centro del duro attacco degli haters è stata Chiara Nasti. Come già accaduto altre volta in passato, anche questa volta l’influencer ha deciso di replicare a un commento da parte di un utente.

“Di mamma non hai NIENTE” – Attraverso le sue storie di Instagram, la moglie di Mattia Zaccagni ha voluto denunciare l’ennesimo attacco ricevuto dai cosiddetti leoni da tastiera. La Nasti, infatti, ha voluto rendere pubblico un feroce commento che ha ricevuto in privato da una mamma, in cui l’ha accusata di non essere una vera madre:

“Mi spiace tanti, tantissimo ma di mamma non hai NIENTE. Eppure giovani come te ce ne sono. Ma si vede dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. (…) Piccolo, è solo uno zimbello. (…) Non c’è AMORE, si vede”.

Ovviamente Chiara Nasti ha deciso di non lasciare “impunita” questa hater, replicando così alle sue critiche:

“Mamma mia crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita dove gli si trasmettono gli stessi valori: INVIDIA, CATTIVERIA e TRISTEZZA. Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio perché ha una mamma come me a differenza vostra. Già per esprimere questi pensieri mi piace il cuore per voi”.

Ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda il mio ombelico post parto, non me ne frega niente. Il mio obiettivo è tornare più in forma di prima, il vostro qual’è? Annullarvi da buone esaurite? Questo vi fa più mamme? No, perché non vorrei essere cattiva ma le stesse che commentano sono GROTTESCHE”.