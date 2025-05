Chiara Pompei rompe il silenzio con un messaggio drammatico: “Mi avete tolto tutto”

Chiara Pompei, ex tronista del dating show Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé con un messaggio intenso e profondamente personale, pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. La giovane romana, 23 anni, ha condiviso una fotografia scattata presumibilmente in una stanza d’ospedale, accompagnandola con parole che hanno lasciato sgomenti fan e follower: “Ho deciso di finirla, ma mi hanno salvata in tempo”.

Il messaggio, pubblicato tramite una storia, lascia trasparire tutto il dolore e la fragilità di un momento critico della sua vita. In un lungo sfogo, Chiara racconta il peso delle pressioni subite, delle delusioni, delle critiche, e di un dolore che sembra averle tolto ogni forza. “Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza e il fanciullino”, scrive, puntando il dito contro chi — con parole dure e falsità — ha contribuito a scavare un solco profondo nel suo equilibrio emotivo.

Pompei sottolinea di non voler suscitare pietà. La sua richiesta, piuttosto, è quella di essere ricordata per ciò che è stata: “Solare, eccitante e matta”, usando un tono che alterna tristezza e affetto nei confronti delle persone che hanno fatto parte della sua vita. Aggiunge anche un pensiero di chiusura che sa di congedo: “Ora accettate la vostra vittoria. Ora accettate che voglio stare sola. Addio”.

Chiara aveva partecipato a Uomini e Donne solo per pochi giorni, ritirandosi dall’esperienza l’11 febbraio scorso, dopo aver deciso di approfondire la frequentazione con Riccardo Sparacciari, conosciuto al di fuori del programma. Una storia che, secondo indiscrezioni, si sarebbe interrotta nel mese di marzo.

Le parole dell’ex tronista hanno scatenato una reazione di preoccupazione e solidarietà sul web. Molti utenti si sono mobilitati per esprimerle affetto e incoraggiamento. La speranza comune è che Chiara possa trovare il supporto necessario per risollevarsi e tornare a vivere con la leggerezza che, per sua stessa ammissione, le è stata strappata via.