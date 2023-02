Chiara Rabbi, contro Davide Donadei: “Continua a ‘sp*ttanarsi'”

Dopo le ultime dichiarazioni di Davide Donadei, concorrente del GF Vip, Chiara Rabbi è tornata a scagliarsi contro il suo ex. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto dire la sua sui social, commentando il comportamento del gieffino e le sue recenti rivelazioni.

“Sono stato con una famosa” – Attualmente nella casa più spiata d’Italia, Donadei si è lasciato andare a un’indiscrezione. Parlando con Antonella Fiordelisi, l’ex tronista ha rivelato di essere stato con una donna famosa. Sebbene non abbia voluto svelare l’identità di questa vip, ha però fornito qualche informazione. La misteriosa donna vivrebbe a Casoria, in provincia di Napoli.

Davanti alle affermazioni di Davide, in molti hanno subito pensato che la ragazza in questione fosse Roberta, sua ex corteggiatrice nel dating show di Maria De Filippi. Tanti utenti hanno quindi scritto alla Rabbi, sperando di scoprire qualcosa di più. La ragazza ha subito smentito le iniziali ipotesi sull’identità della ragazza, per poi intervenire sui social.

Attraverso le sue IG Stories, Chiara ha voluto dire la sua su quanto detto dall’ex fidanzato. Scagliandosi nuovamente contro il gieffino, ha ammesso che forse ha capito di chi stesse parlando:

“Forse lo so invece, è che sono piena considerando che anche su questa tizia abbiamo litigato e io sono passata da matta, gelosa, eccessiva e opprimente. Comunque, mi sono giusto tolta qualche sassolino perché la situazione sta diventando imbarazzante. Qui, giorno dopo giorno, conferma cose”.

Proseguendo con il suo sfogo, la Rabbi non ha mancato di lanciare frecciatine sia a Donadei che a questa misteriosa ragazza. Parlando di quest’ultima, l’ex corteggiatrice ha ammesso che non si tratterebbe di nessun personaggio famoso, ma di una che avrebbe ottenuto visibilità proprio grazie a lei.

Chiara si è mostrata infastidita dal comportamento del suo ex, trovandolo irrispettoso nei suoi confronti. Per lei, infatti, lui starebbe rivelando queste indiscrezioni solo per ottenere l’attenzione del programma e quindi avere qualche clip:

“Nonostante io ci sia stata insieme, sia stata zitta e in qualche modo lo abbia anche tutelato, lui continua a “sp*ttanarsi”. Continua veramente a calcare la mano. Che poi, la cosa curiosa, è che “ufficialmente” esce fuori solo adesso con ha dinamiche. Quindi, se vuole, a questo punto la dinamica gliela do io portandovi una lista infinita. Avrei semplicemente evitato di dirlo, anche perché è abbastanza palese, per rispetto a quello che c’è stato tra di noi. Veramente, o lui lo sta iniziando a fare di proposito perché è disperato, o è proprio…Mi subirò l’ennesima giornata piena di video interessanti, grazie, perché lo percepisco il vostro sostegno”.