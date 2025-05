Chiara Rabbi e il difficile rapporto con la madre

Chiara Rabbi, ex protagonista di Uomini e Donne ed ex scelta di Davide Donadei, torna a parlare senza filtri della sua infanzia segnata da profonde tensioni familiari. Ospite del podcast Sotto la pelle di Giulia Malatesta, l’influencer romana ha raccontato il dolore vissuto a causa di un legame pressoché inesistente con la madre, a favore invece di una figura paterna che definisce come l’unico vero pilastro della sua crescita.

“È grazie a mio padre se posso dire di aver avuto un’infanzia serena”, confessa Chiara. Nei suoi ricordi, non c’è spazio per una relazione materna affettuosa o protettiva: il cuore della famiglia era il padre, mentre la madre appare come una presenza distante, se non addirittura dannosa. La Rabbi sottolinea infatti che la sua idea di famiglia non corrisponde a quella tradizionale: “Sono cresciuta con mio padre e mia nonna paterna. Non sempre l’assenza è peggio della presenza tossica”.

La giovane non risparmia critiche alla figura materna, arrivando ad affermare che suo padre è stato vittima di violenza psicologica. “La legge spesso tutela la donna, ma quando è l’uomo ad aver bisogno di protezione, il sistema non funziona”, denuncia. Ricorda come, all’età di 12 anni, abbia scelto consapevolmente di vivere con il padre, dopo la separazione dei genitori.

“Mia madre non ha mai voluto essere davvero madre. Era semplicemente la moglie di qualcuno, e noi figli sembravamo solo degli accessori”, afferma con durezza. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: la frattura emotiva tra madre e figlia sembra insanabile. Un racconto crudo, che mette in luce quanto il ruolo genitoriale non sia una semplice etichetta, ma una responsabilità profonda.