Chiara Rabbi, ha risentito Davide: “Distinto ho alzato il telefono e l’ho chiamato”

Negli scorsi mesi la fine della storia d’amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è stata spesso nel mirino della cronaca rosa. Stando a quanto rivelato pochi giorni fa, l’ex coppia di Uomini e Donne si è risentita dopo una brutta disavventura dell’ex corteggiatrice.

“D’istinto ho alzato il telefono e l’ho chiamato” – Dopo quanto accaduto tra i due, tra cui il faccia a faccia nello studio a Uomini e Donne, sembrava che i due avessero preso due strade preso due strade diverse. Inaspettatamente, però, Chiara e Davide si sono risentiti. A raccontarlo è stata proprio Chiara, recentemente protagonista di una brutta disavventura.

Attraverso una diretta su Instagram la Rabbi ha raccontato di aver avuto un incidente stradale, fortunatamente non si è fatta nulla. Il tutto è avvenuto dopo un sabato sera trascorso in compagnia dei suoi amici. Durante il viaggio in macchina per tornare a casa, una macchina, arrivata a grande velocità, le ha tagliato la strada. La ragazza è finita contro il guard rail, senza che l’altra auto le prestasse soccorso.

Nello spiegare le dinamiche dell’accaduto, l’ex corteggiatrice ha rivelato di aver chiamato Donadei proprio in quell’evento:

“Allora questa è la domanda più gettonata ma è giusto che io risponda. Sì, ci siamo sentiti. L’ho chiamato io la sera dell’incidente perché, non so nella confusione, nell’agitazione, io non trovato alcuni documenti della macchina. Io l’avevo fatta giù quindi proprio d’istinto ho alzato il telefono e l’ho chiamato. Erano le 5 e lui mi ha risposto subito e siamo stati al telefono fino a quando non sono tornata a casa e anzi. Mi fa pure ridere perché io poi, ad un certo punto, io gli stavo dicendo: “Mi serve questo, questo…” E lui mi fa: “Sì vabbè ma come stai? Vabbè devo venire?”. Sei a Milano, non devi venire, come fai? Non avevo dubbi su questo punto di vista, anche nei giorni successivi si è preoccupato ma mi avrebbe scritto comunque”.