Chiara Rabbi, la foto in ospedale: “Non sono mai stata così male”

Nelle ultime ore ad allarmare i tanti fan di Uomini e Donne è stata la foto che Chiara Rabbi ha pubblicato su Instagram. L’ex corteggiatrice ha voluto informare i suoi follower di quanto accadutole, mostrando uno scatto che la ritrae in ospedale. La ragazza ha quindi voluto spiegare cosa le è successo attraverso le sue IG Stories.

“Non sono mai stata così male” – Attraverso le sue IG Stories, Chiara ha ammesso che da un po’ di tempo aveva accusato diversi malesseri. Nonostante la sua salute, la ragazza ha deciso comunque di partire in vacanza insieme al fratello e al padre, volendo godersi qualche giorno in famiglia. Già durante il primo giorno, però, l’ex volto di UeD ha iniziato a non stare bene:

“Primo giorno tutto ok, ma già stavo male. Avevo gli occhi gonfi ed ero stranita. Infatti il secondo giorno, ieri mattina, pubblico una storia che mi sono svegliata malissimo, stavo male. Andiamo al mare e inizio a sentirmi influenzata e boh, ancora niente di grave. Iniziano a farmi male le ossa…tutto questo nel giro di un’oretta. Poi dovevo scattare queste foto e ho detto “magari sarà solo un po’ di stanchezza”. Sono andata a scattare le foto e al mio ritorno, alle sei di sera, stavo malissimo. Ma di un male, avevo 40 di febbre. Mi faceva male tutto, la gola era diventata qualcosa di assurdo, inizio a prendere la tachipirina ma non ho sollievo, zero”.

Una volta che il dolore alla gola si sposta all’orecchio e alla testa, lei e la sua famiglia decidono di recarsi subito al Pronto Soccorso. Una volta giunti in ospedale, le fanno subito un tampone che risulta negativo. Da quel momento in poi sono susseguite varie visite e analisi:

“Tampone negativo, mi hanno fatto subito l’elettrocardiogramma. Poi prelievo, dove è risultato tutto sballato, un’ infezione assurda. Mi hanno mandato a fare i raggi ai polmoni, nel frattempo mi hanno fatto tre/quattro flebo di non so che. Ma io tremavo, e in più non respiravo”.

Chiara Rabbi ha deciso di seguire una terapia a casa, rassicurando i fan sulle sue attuali condizioni di salute:

“Ora sta iniziando a fare effetto tutto. Sento che la febbre si è abbassata e riesco a parlare, cosa che non riuscivo oggi. Respiro a fatica però non mi brucia. Stanotte piangevo perché non respiravo…Speriamo di rimettermi. L’unica cosa spero di rimettermi per il weekend, dal 9 avevo mille impegno, quindi rivoluzionerò la mia agenda. La cosa che mi turba è che in terapia ho un sacco di cortisone, il che significa che mi rigonfierò nuovamente”.