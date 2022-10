Chiara Rabbi, nuovamente a Uomini e Donne? Le parole della ragazza

Recentemente al centro del gossip per la fine della sua storia con Davide Donadei, Chiara Rabbi ha deciso di raccontare cosa è realmente accaduto tra loro due. Tra i tanti argomenti trattati, oltre all’ex fidanzato, si è parlato anche di Uomini e Donne e della possibilità di rivederla nello studio.

NUOVAMENTE A UOMINI E DONNE? – Ospite a MondoTv, canale Youtube di Lorenzo Pugnaloni, l’ex corteggiatrice ha detto la sua su quanto accaduto tra lei e Davide. Stando a quanto raccontato dalla ragazza, non si sarebbe accorta subito di quanto stava accadendo, venendo a scoprire della sua crisi con l’ex da una storia su Instagram di quest’ultimo.

Oltre a parlare della fine della sua storia d’amore, Lorenzo ha chiesto a Chiara se vorrebbe tornare a Uomini e Donne, questa volta nei panni di tronista. A questa domanda, la ragazza ha mostrato di avere le idee chiare:

“In questo momento della mia vita proprio no. Non ho in testa di trovare qualcuno. Se questo qualcuno dovesse arrivare senza che io lo cerchi è un altro paio di maniche. Ho bisogno di divertirmi, essere spensierata, di non volermi legare. In futuro, perché no”.

L’ex volto di UeD ha inoltre parlato della sua vita sentimentale, ammettendo che c’è qualcuno che sta cercando di farle ritornare il sorriso, ma che ora il suo cuore è libero: “La mia vita sentimentale? Se parliamo di sentimenti è ferma. Adesso il mio cuore è libero. Ho il cuore leggero, la testa spensierata. Sicuramente c’è qualcuno che sta provando a farmi sorridere, a entrare nella mia quotidianità. Adesso però ho trovato anche il mio equilibrio, mi sono tanto innamorata di me stessa, sto dando valore, tempi e rispetto a Chiara. Sto amando Chiara”.