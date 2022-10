Chiara Rabbi, retroscena sulla rottura con Davide: “Vengo a scoprire che stavamo in crisi da una IG Story”

Dopo la rottura con Davide Donadei, Chiara Rabbi si è spesso trovata al centro del gossip. A distanza di fiorni dal confronto con l’ex fidanzato e Roberta Di Padua nello studio di Uomini e Donne, in una recente intervista la ragazza ha svelato dei retroscena inediti.

“Vengo a scoprire che stavamo in crisi da una IG Story” – Ospite a MondoTv, canale YouTube di Lorenzo Pugnaloni, Chiara ha parlato della fine della sua relazione con Davide Donadei. L’ex corteggiatrice ha voluto chiarire ogni dubbio su quanto avvenuto, svelando dei retroscena inediti.

Riguardo alla sua rottura, la Rabbi ha rivelato di essere in crisi con il suo ex fidanzato da una storia su Instagram:

“Questa estate ha fatto uscire quello che voleva far vedere. C’è stato un attimo un po’ di confusione, non vedevo tutti questi problemi o forse non li percepivo. Forse questo è stato il mio errore, non dargli peso. Una volta nata questa discussione, io il 18 luglio torno a Roma per un lavoro, vengo a scoprire che stavamo in crisi da una storia Instagram che pubblica. Gli dico “scusami ma mi vuoi avvertire prima di pubblicarla?” Questa crisi ufficialmente datata il 17 luglio è durata fino al 2 agosto, perché poi c’ è stata la crisi definitiva”.

Sempre come spiega l’ex volto di UeD, la crisi è durata dal 18 luglio fino al 2 agosto. In quei giorni i due hanno vissuto separati, ma si sentivano costantemente. Per Davide, come raccontato da Chiara, è stato un periodo buio in cui ha sentito la necessità di stare solo perché aveva bisogno di capire delle cose.

“Possiamo parlare di assenza di palle? Si può dire? Nel senso io non biasimo nessuno, non colpevolizzo nessuno qualora il sentimento dovesse mancare. Io recrimino il fatto di tenere appesa una persona che ti vuole bene, che ti ha sempre stimato, rispettato, amato, sostenuto. Davanti a una persona che non riesce a capire, ti fermi un attimo, fermi il gioco e le dici “non è non è un momento di confusione, io voglio altro, voglio divertirmi, non ti amo più”, ha così spiegato l’ex cortesemente.

Lorenzo ha poi chiesto a Chiara se lei e Davide si sono sentiti dopo la rottura: “Assolutamente no, non ci siamo mai sentiti. Non saprei cosa dirgli. In questo momento non ho parole, forse solo qualche parolaccia. La verità è che abbiamo discusso il giorno che è andata in onda la puntata. Ci siamo sentiti in quell’occasione e abbiamo litigato”

Durante l’intervista si è parlato anche di Roberta Di Padua. Nelle ultime settimane, infatti, si è scoperto che Davide e la nota Dama del parterre Over sono usciti insieme. Durante il confronto in studio, inoltre, le due si sono spesso scontrate. Sulla Di Padua, la Rabbi ha dichiarato:

“Non la vedo e non la seguo. Evidentemente è stata più furba di tutti quanti. Sta bene dove sta, non la seguo né ho interesse di farlo. Nnn vedo le puntate”.