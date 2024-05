Chiariello: “Due calciatori erano da mettere fuori rosa”, il Napoli ripartirà da tre (forse 4) giocatori

Una prestazione negativa, l’ennesima, del Napoli. Contro il Bologna gli uomini di Francesco Calzona non sono riusciti a scardinare la retroguardia del Bologna, con la squadra di Thiago Motta che ha messo sotto gli azzurri e portato a casa tre punti fondamentali per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Ai microfoni di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha criticato principalmente due calciatori, facendo una proposta particolare, ovvero quella di mettere fuori rosa due calciatori, Juan Jesus ed Anguissa, per un motivo preciso: “Erano da mettere fuori rosa dopo la loro mancata volontà di andare in ritiro dopo Empoli”.

STAGIONE SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE, DE LAURENTIIS DEVE RIPARTIRE DA TRE CALCIATORI PIU’ UNO (LA SCOMMESSA LINDSTROM)

Tutti sono colpevoli in questa pessima stagione. In ogni caso non sarà possibile cambiare tutta la squadra ma almeno dai punti fermi, che sono tre: Di Lorenzo, Lobotka e Kvara. A questi si potrebbe aggiungere la scommessa Lindstrom, il quale non è riuscito ad esprimersi.