Chiariello: il punto della situazione sulle scelte di Spalletti

Il noto giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per fare il punto della situazione sulle scelte di Spalletti per la lista Champions. Il Napoli, infatti, non solo continua la propria scalata verso lo scudetto ma ha anche intenzione di farsi notare tra le big d’Europa.

Ecco quanto dichiarato nell’editoriale: “Attenzione, attenzione battaglione: le scelte del tecnico a centrocampo per la lista Champions ci dicono qualcosa. Ci sono Anguissa, Lobotka, Zielinski, Ndombele, Elmas e il sesto è Gaetano. Non c’è Demme. Così come non c’è Zerbin, che però era prevedibile anche se mi dispiace per questo ragazzo che pure in Coppa ha giocato. Demme non è stato ceduto, questo è il punto. E c’era un solo posto. Bereszynski è arrivato per fare il vice Di Lorenzo e gli saranno state date garanzie che sarebbe entrato in lista, altrimenti non sarebbe venuto”.

“Demme, che dovrebbe essere il sostituto di Lobotka, non gioca mai. Ed è rimasto a Napoli. Questa lista dovrebbe valere fino alla finale di Champions, dunque non ci sarà per gli altri eventuali turni. Il tutto – spiega Chiariello – mentre Spalletti sta facendo studiare Gaetano da vice Lobotka. Ha fatto un esperimento in Coppa Italia contro la Cremonese e non è riuscito. Stimo Gaetano, è un talento, ma come vice Lobotka ancora non ci siamo. Però il Napoli l’ha tenuto. Era il caso di mandare a giocare questi ragazzi? Si è parlato tanto di Brekalo. Ora Zerbin può fare solo scampoli di campionato”.

“Gaetano quindi promosso. Per Demme invece fine dei giochi: gli avrà parlato Spalletti dicendogli che gli darà più spazio in campionato vista l’esclusione in Champions? Ci sarà stata questa compensazione che salva capra e cavoli? Io so che Spalletti è un grande gestore e ne sono certo. Che sappia motivare i ragazzi non c’è dubbio, ha creato un ambiente straordinario. Però questa è una grana. E non so se va criticata questa scelta. Sono sincero: Demme è più adatto di Gaetano a fare il vice Lobotka perché ha più esperienza di vari anni e quel ruolo lo copre naturalmente anche se in maniera diversa da Lobotka. Gaetano si deve adattare, ma ha più talento di Demme. Ci può stare, ma spero che non crei musi lunghi nello spogliatoio perché questa è l’ultima cosa che serve perché questo ambiente deve andare dritto coeso verso due obiettivi: uno lo vede, l’altro lo può intravedere se ci va con la testa giusta”.