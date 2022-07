Chiariello: “Koulibaly, niente Juventus per lui”

Umberto Chiariello è intervenuto alla tv di calciomercato.it parlando di Koulibaly, dicendo che il giocatore non andrà alla Juventus

Koulibaly e la Juventus potrebbero non avere un futuro insieme. O almeno è quello che dice Umberto Chiariello. Intervenuto per calciomercato.it, il giornalista ha affermato come, secondo lui, Kalidou Koulibaly non andrebbe alla Juventus.

Il giornalista ha le idee chiare e secondo lui il difensore senegalese andrà all’estero, con una destinazione ben definita. La Juventus continua a provarci ma appare difficile che il Napoli scenda sotto i 40 milioni di euro richiesti.

Dove va il giocatore?

La probabilità più alta la ha il trasferimento di Koulibaly in Premier League. Chiariello ha difatti dichiarato: “Koulibaly alla Juventus? Mai. Ho la sensazione che vada a Londra”. Quella che porta al Chelsea, infatti, sembra essere una pista più che percorribile. L’agente del giocatore sembra spingere per un addio e negli scorsi mesi lo avrebbe proposto anche al Barcellona.

I catalani, però, sembrano essersi defilati dalla corsa con il calciatore che dunque potrebbe andare tranquillamente a trasferirsi in Inghilterra. Il Chelsea sembra fortissimo in questo momento, su di lui, con la volontà di inserire in organico almeno due difensori. Uno di questi è Matthjis De Ligt, proprio della Juventus. Koulibaly costituisce per i londinesi una trattativa più che fattibile, con potenzialmente un ingaggio non troppo elevato e prestazioni che convincono tutti. Tuchel avrebbe già dato il proprio benestare alla doppia operazione, con De Ligt che sembra spingere per andarsene immediatamente da Torino. La Juventus dovrà decidere cosa fare.