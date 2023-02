Chiariello: “Un calciatore non sarà confermato a fine stagione. C’è stata una lamentela di un attaccante”

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e della prossima partita di Champions League degli azzurri.

“Più studio l’Eintracht, più mi convinco che il Napoli può fare una grande partita, a patto che sappia gestire senza turn over esagerati, con 3 cambi: Oliveira per Mario Rui, Elmas per Zielinski e Politano per Lozano. Elmas era scalato nelle gerarchie dietro Ndombele, che non sarà confermato a fine stagione, e si era anche lamentato, ma adesso insidia il posto a Zielinski perché più produttivo in zona rete“.

Il giornalista partenopeo ha quindi rivelato l’intenzione di Aurelio De Laurentiis di non riscattare il centrocampista Ndombele al termine della stagione. Il giocatore, infatti, è attualmente in prestito in Campania e potrà essere riscattato versando una cifra di 30 milioni di euro.

Un’altra rivelazione di Chiariello riguarda Elif Elmas. Il giocatore è ormai esploso e da tempo ha richiesto più spazio all’allenatore Luciano Spalletti, anche lamentandosi con quest’ultimo.

Chiariello ha infine dichiarato: “In questo campionato c’è un solo padrone che può permettersi di gestire la situazione, è il momento di ragionare lungo perché c’è un obiettivo straordinario alle porte“.