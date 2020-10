“Chiederò di non farlo giocare più”, la richiesta di De Canio a Rino Gattuso

Il Napoli in questa stagione punta senza dubbio a qualificarsi in Champions League e provare a vincere l’Europa League. Tuttavia, soprattutto nelle prime partite, qualche passo falso può sempre esserci come accaduto con l’AZ.

Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli e dell’Udinese: “Quando incontrerò Rino Gattuso gli chiederò una cortesia, di non far giocare più un calciatore. Glielo dirò, non lo voglio più vedere in campo“.

Luigi De Canio non ha fatto il nome di chi fosse. Tuttavia Peppe Iannicelli ha provato a far interpretare le parole dell’ex allenatore del Napoli: “È chiaro che stai facendo riferimento a Diego Demme“.

Anche dopo queste parole di Iannicelli, De Canio non ha fatto alcun nome ma ha semplicemente sorriso, un sorriso che sembrava quasi come un’affermazione.

Arrivato in modo ottimale, Diego Demme è andato sempre più calando tanto da diventare ora la terza scelta di Rino Gattuso dopo Bakayoko e Lobotka.