Chiellini: “Addio Ronaldo il 28 agosto uno shock che abbiamo pagato. Meglio se fosse uscito prima”

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, torna a parlare dell’addio di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United pochi giorni prima della chiusura del mercato estivo. Ecco quanto dichiarato dal difensore a DAZN nel programma Linea Diletta:

“Avevo percepito che in estate potesse andare via, eravamo arrivati ad un punto del rapporto dove Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse giustamente per lui, perché quando trova una squadra così è decisivo.

Lo sta dimostrando in questi mesi e non mi sorprende, perché lo ha dimostrato in tutti gli anni della sua carriera e anche nei 3 anni insieme a noi.

Alla Juventus è in atto un piano di ringiovanimento. Se fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto e lo avremmo sfruttato volentieri, però poteva starci che decidesse di partire con una squadra che pensa più al presente del futuro.

Andato via il 28 agosto, sarebbe stato meglio se fosse uscito prima per prepararci, qualcosa abbiamo pagato. Non è stato difficile da metabolizzare, ma un piccolo shock te lo crea e lo abbiamo pagato, secondo me in termini di punti nelle prime partite. Fosse andato via il 1 agosto avremmo avuto tempo di prepararci e non avremmo pensato al suo addio”.