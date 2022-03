Chiellini al bivio: MLS o ritiro?

Giorgio Chiellini sembrerebbe poter appendere gli scarpini al chiodo a fine stagione. La Juventus potrebbe non rinnovare il suo contratto, in scadenza

Niente mondiale in Qatar per la nazionale italiana. Un’occasione persa per tutto il calcio italiano e tanti giocatori. Giorgio Chiellini è tra questi, visto che avrebbe potuto giocare l’ultimo mondiale della sua carriera. Ora, invece, si trova ad un bivio.

Per il difensore italiano resta soltanto la Juventus, ma da capire cosa farà a fine stagione. Il suo contratto è in scadenza e la dirigenza sembra non essere intenzionata a rinnovarlo. Sopratutto in virtù del fisico ormai cagionevole, che sta facendo riflettere il giocatore anche sulla possibilità di continuare.

Tra mercato e ruolo dirigenziale

Per Chiellini, eventualmente, ci sarebbe un possibile ruolo da dirigente nella Juventus. Potrebbe sfruttare la sua laurea in economia e aiutare i bianconeri a crescere ancor di più. In caso, volesse continuare, ci sarebbe la Major League Soccer statunitense pronta ad accoglierlo. Su quest’ultima, però, vi è la condizione fisica.

Giorgio è più tempo fuori il campo, piuttosto che dentro. Difensore ancora di assoluto spessore quando in partita, ma ormai si può dire non regga il calcio professionistico come un tempo.

Appare improbabile se non impossibile un rinnovo con i bianconeri, specialmente con la dirigenza pronta a ringiovanire il reparto arretrato. Acquistando Gatti nel mercato invernale si è buttate le fondamenta per il futuro della difesa. Toccherà blindare De Ligt e provare a comprare qualcuno, ma la dirigenza bianconera è già proiettata verso il futuro.