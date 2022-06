Calciomercato Juve, spunta un audio “rubato” di Chiellini in cui svela i nuovi possibili acquisti bianconeri!

Durante il matrimonio di Manuel Locatelli, Giorgio Chiellini potrebbe aver rivelato le possibili trattative bianconere per il prossimo calciomercato

Giorgio Chiellini si lascia sfuggire qualche parola di troppo sul mercato della Juventus, al matrimonio di Manuel Locatelli. Infatti, l’ormai ex difensore bianconero – già ufficiale al Los Angeles FC – avrebbe fatto più di un nome per l’attacco bianconero.

A quanto pare, la Juventus avrebbe già le idee chiare su chi acquistare. Le parole dell’ex capitano bianconere sono un po’ nascoste dalla musica in sottofondo, ma sono chiarissime. Gli obiettivi bianconeri sembrerebbero essere ben due e sarebbero localizzati sugli esterni.

Novità sulle fasce

La Juventus, secondo le parole di Chiellini, potrebbe star lavorando sui profili di Angel Di Maria – ormai risaputo – e Domenico Berardi. L’esterno neroverde non è una novità per la Juventus – ve ne abbiamo parlato qualche settimana fa – e potrebbe essere uno degli obiettivi bianconeri per la fascia offensiva.

La Juventus starebbe però lavorando anche su Filip Kostic. Il serbo è valutato circa 20 milioni e la Juventus avrebbe offerto circa 12. Distanza tra le parti, ma c’è già l’accordo con il calciatore. Infatti, la Juventus avrebbe messo sul piatto 2.5 milioni di euro a stagione per tre anni. Il serbo avrebbe accettato, ora si attende di capire se si possa chiudere. Intanto, i bianconeri continuano ad aspettare per Angel Di Maria. L’argentino prende ancora tempo, vuole parlarne meglio con i suoi familiari, e la Juventus avrebbe offerto un contratto annuale con opzione per il secondo. Si tratta ad oltranza, ma filtrano sensazioni positive a Torino.