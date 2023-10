Chiellini: “Il Napoli ha vinto ed ora non è più simpatico. Quest’anno ha gli occhi addosso”

Ai microfoni di Planetwin365news, l’ex capitano della Juventus e giocatore della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli, dell’anno dello Scudetto e della nuova stagione che ha visto gli azzurri iniziare tra diverse difficoltà.

Ecco i principali aspetti evidenziati: “Sì, non ha iniziato benissimo. Sicuramente i tifosi e tutti, più in generale, si aspettavano qualcosa in più in queste prime partite, anche se nelle ultime due si è comportata comunque molto bene, perché a Bologna poteva tranquillamente vincere. Ora ha vinto meritatamente in casa con l’Udinese”.

“È una squadra che, secondo me, se riesce a far girare Osimhen e Kvara diventa difficilmente “fermabile”. Come in tutti i cambi ci vuole un po’ di adattamento; penso che Garcia sia un allenatore esperto e valido che possa portare anche qualcosa di suo al Napoli”.

“Giocare con lo scudetto sul petto è più difficile perché hai molte pressioni addosso, le altre squadre hanno ancora più voglia di batterti”.

“Se nella passata stagione il Napoli poteva risultare “simpatico” perché non aveva ancora vinto, sicuramente quest’anno avrà tutti gli occhi addosso e le avversarie daranno sempre qualcosa in più quando lo affrontano”.