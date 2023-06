Chiesa, duello tra Liverpool e Newcastle

Con grande dispiacere, l’ala della Juventus è stata gravemente frenata dal recente grave infortunio. Valutato circa 60 milioni di euro, è nel mirino di due potenze della Premier League: Liverpool e Newcastle United

La Juventus è in un periodo di transizione e di ricostruzione, con l’ambizione di tornare ai massimi livelli sia in Serie A che nel Vecchio Continente. In termini di mercato, sembra che i problemi extra-sportivi possano chiaramente minare la tabella di marcia che la squadra piemontese sta cercando di tracciare per rafforzare la propria rosa.

Per quanto riguarda l’ipotetica operazione di uscita, Federico Chiesa (25 anni) appare all’orizzonte perché potrebbe ripulire (fino a un certo punto) le casse di un club che ha regnato incontrastato per molti anni in Italia. Per quanto riguarda l’ex diamante della Fiorentina, tutto lascia pensare che sia diventato un prospetto per due club di Premier League di alto livello.

Lotta a due

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sia il Liverpool che il Newcastle United stanno tenendo d’occhio gli ultimi sviluppi dell’attaccante. Detto questo, i bianconeri non sono disposti a rinunciare ai servizi di Chiesa a qualsiasi costo. Il motivo è il seguente: il prezzo del cartellino dell’italiano sale a 59 milioni di euro.

Bisognerà quindi aspettare per scoprire quali sono le reali intenzioni dei Reds e dei Magpies di cambiare il destino dell’ancora pupillo della Vecchia Signora. La Juventus ha il coltello dalla parte del manico, avendo chiarito le proprie richieste sul valore di mercato di Federico. Un Chiesa che ha fatto irruzione nell’agenda di Newcastle e Liverpool per approdare in Inghilterra.