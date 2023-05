Chiesa, il Liverpool si fa avanti

I Reds continuano a cercare soluzioni per migliorare il loro potenziale d’attacco e ora hanno aggiunto un nuovo e interessante attaccante alla loro squadra

Quest’estate il Liverpool perderà almeno Roberto Firmino, che sarà in scadenza di contratto a fine stagione. Il brasiliano è stato accostato a diverse squadre al momento, ma soprattutto la squadra di Anfield sta pensando a come compensare questa perdita nel quadro di un buon progetto.

Jürgen Klopp non ha azzeccato molte delle sue decisioni in questa stagione e i Reds sono stati rapidamente fuori dalla lotta per i campionati più importanti. Per questo motivo la squadra ha deciso di puntare su una delle stelle della Serie A del momento.

L’opzione Federico Chiesa

Il Merseyside sta cercando di ingaggiare Federico Chiesa, 25 anni, stella della Juventus. Titolare in 8 delle sue 24 presenze stagionali, ha segnato 2 gol e fornito 4 assist alla vecchia signora in questo periodo.

L’attaccante italiano è il giocatore che piace al tecnico tedesco. Gli inglesi presenterebbero quindi un’ottima offerta per questo giocatore sbilanciato che fa la differenza come pochi altri. Un obiettivo interessante su cui gli inglesi stanno già puntando. Il calciatore, intanto, qualche mese fa ha parlato del recente infortunio: “Ho subito interventi più brutti nella mia carriera. Quello di Smalling non fu bellissimo, ma il suo obiettivo era di prendere la palla, non l’ha fatto di cattiveria. Nello sport succede, ho visto Bentancur rompersi il crociato da solo, gli auguro di riprendersi. A volte per un secondo in cui appoggi male la gamba, stai fuori tanti mesi. Al rientro pensavo a quanto accaduto, ma è normale. Sono stato fortunato che è capitato alla Juventus, che dispone di ottime strutture sanitarie”.