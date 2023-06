Chiesa mette in chiaro il proprio futuro

Nonostante le tante parole di possibile addio provenienti dai media nostrani e esteri, Federico Chiesa sembra aver chiaro in mente quale sarà il proprio futuro

Tante parole, pochi fatti o, almeno, per ora. Il calciomercato è a poco meno di un mese di inizio e con la stagione calcistica ormai alla fine sembra ci siano tante voci pronte a sbucare fuori. Tra queste quelle di un possibile addio di Federico Chiesa alla Juventus, con Liverpool e Bayern Monaco pronte a saltare alla gola dei bianconeri.

Tutto, però, sembra dipendere dalla società. Fosse per Federico Chiesa, infatti, resterebbe ben volentieri alla Juventus. Il giocatore, infatti, in una recente intervista ha fatto capire come abbia voglia di continuare a Torino e di giocarsi le proprie chances nel campionato italiano.

Chiesa dice addio?

La Juventus, penalizzata in Serie A dal caso plusvalenze, è passata dall’essere in Champions League ad accontentarsi di giocare la Conference League 2023-2024. La squadra bianconera dovrà dare una svolta al suo progetto, anche se Federico Chiesa (25 anni) ha dimostrato il suo impegno nei confronti dei bianconeri.

“Sono un giocatore della Juventus e penso alla Juventus. Ora andremo in vacanza e penseremo alla prossima stagione per partire forte, per dare tutto per questa maglia perché questa società lo merita. La Juve deve essere al top“, ha dichiarato l’attaccante in una recente intervista. Parole che aprono al possibile rimanere a Torino almeno per un’altra stagione, con i dirigenti bianconeri che a quel punto potrebbero cedere soltanto Dusan Vlahovic per rimanere ben messi a bilancio.