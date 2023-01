Chiesa obiettivo di mercato del Real Madrid

Federico Chiesa, l’inaspettata opzione d’attacco del Real Madrid che potrebbe prenderlo nel prossimo mercato estivo

Federico Chiesa potrebbe essere la scelta inaspettata del Real Madrid per rinforzare l’attacco. A 25 anni, il calciatore italiano è un grande talento per il presente e per il futuro e quando è in salute ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo. La Juventus non gli renderà facile la partenza.

Dopo un anno ai margini della squadra e senza segnare a causa di un grave infortunio, Federico Chiesa è tornato a segnare per la Juventus. La giovane stella italiana è la grande speranza della Vecchia Signora di qualificarsi per i posti europei per la prossima stagione dopo la sospensione di 15 punti del club italiano.

Si può fare?

Con un valore di mercato di 60 milioni di euro, il Real Madrid può farsi un’idea del prezzo di partenza di Federico Chiesa. Ingaggiato dalla Juventus nella finestra di trasferimento estiva dalla Fiorentina, l’attaccante italiano non ha praticamente giocato minuti per il suo nuovo club da svincolato a causa dell’infortunio subito e già citato. Ha giocato alcune partite in prestito al club torinese. Pertanto, la Vecchia Signora non renderà facile la partenza di una delle sue nuove, e allo stesso tempo vecchie, stelle.

Federico Chiesa ha un contratto con la Juventus fino al giugno 2025. Nonostante il fatto che abbia ancora anni di contratto con la Vecchia Signora, la realtà è che non si tratta di un contratto eccessivamente lungo e il Real Madrid potrebbe approfittare di questa situazione.