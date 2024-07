Chiesa per Frattesi, la clamorosa indiscrezione

Federico Chiesa è stato accostato all’Inter in un possibile scambio a sorpresa con il centrocampista Davide Frattesi

L’emittente Telelombarida sostiene che i nerazzurri potrebbero ingaggiare il 26enne quest’estate, ricevendo 20 milioni di euro, in cambio della cessione di Frattesi alla Juventus. Al momento, il futuro di Chiesa alla Juventus è in bilico: il contratto del 26enne con i bianconeri è valido fino alla fine del prossimo giugno.

La Juventus e Chiesa sono in trattativa per il prolungamento del contratto da oltre un anno, ma non hanno ancora trovato un accordo per l’ex ala della Fiorentina. La stagione scorsa di Chiesa non ha aiutato: ha segnato dieci gol in tutte le competizioni, ma la sensazione è che sia stato raramente decisivo, così come gli infortuni ne hanno bloccato l’esplosione.

Una trattativa che s’ha da fare?

I persistenti problemi di forma fisica hanno talvolta tenuto Chiesa ai margini e hanno ostacolato il suo slancio e la sua costanza. Data la situazione contrattuale di Chiesa, la Juventus non ha fatto mistero di voler cedere il 26enne. Ma potrebbe non essere facile.

L’interesse della Serie A non sembra essere molto significativo al momento. La Roma ha sondato una mossa per Chiesa. Tuttavia, il vero interesse dei giallorossi sembra essere la giovane ala della Juventus Matias Soule. Negli ultimi anni i nerazzurri, invece, hanno messo a segno diversi acquisti di alto profilo a titolo gratuito e, allo stato attuale delle cose, Chiesa potrebbe essere disponibile a costo zero tra dodici mesi. Secondo l’emittente Telelombardia, però, l’Inter potrebbe muoversi per Chiesa anche prima. L’emittente anticipa che la Juventus potrebbe puntare a cedere l’ex ala della Fiorentina quest’estate e mandarlo all’Inter per assicurarsi il centrocampista Frattesi.