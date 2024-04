Chiesa, possibile fuga verso la Roma?

Federico Chiesa potrebbe andare via dalla Juventus e cercare una nuova avventura con la maglia giallorossa della Roma

Federico Chiesa potrebbe salutare la Juventus a fine stagione, con i bianconeri che puntano a vendere il giocatore un anno prima della scadenza naturale del suo contratto. Il giocatore, infatti, andrebbe in scadenza nel 2025 e la Juventus vorrebbe liberarsi di lui il prima possibile se non dovesse arrivare un rinnovo.

Il giocatore punta ad arrivare prima all’Europeo in grande stile, con la Roma che sembra però farsi avanti. I giallorossi punterebbero a prenderlo a scadenza di contratto, anche se si potrebbe fare un tentativo già da subito. La possibilità più grossa, però, è che il calciatore possa andar via per una big straniera.

Liverpool in prima fila

La Juventus deve riunirsi con l’entourage di Federico Chiesa per definire il futuro dell’ala italiana, mentre in Inghilterra si parla di un trasferimento estivo del 26enne al Liverpool. Il Liverpool sta tenendo d’occhio Chiesa in vista della finestra di trasferimento della prossima estate, dato che l’ala italiana non ha ancora trovato un accordo per un nuovo contratto a lungo termine con la Juventus.

Tuttavia, le trattative tra Chiesa e i grandi della Serie A non sono ancora iniziate. Il contratto di Chiesa all’Allianz Stadium scade nel 2025, quindi i dirigenti bianconeri dovranno sedersi al tavolo con il suo entourage per definire il futuro del giocatore e capire quale strada vuole intraprendere l’ala italiana. La Roma resta una pista concreta, anche se il giocatore costa tanto e pretende tanto a livello di contratto.