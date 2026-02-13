Chiesa può arrivare al Napoli in estate: ecco il prezzo

Il nome di Federico Chiesa torna al centro del mercato. Dall’Inghilterra parlano di un possibile interesse del Napoli per l’esterno offensivo del Liverpool

Offerta per l’estate

Secondo le ultime notizie, il club inglese avrebbe deciso il prezzo per lasciarlo partire: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra alta, ma non fuori portata per una squadra che vuole rinforzarsi con un giocatore di talento. Chiesa in Premier League non ha trovato molto spazio. Con il tecnico Arne Slot ha giocato poco e non è riuscito a diventare un titolare fisso.

Il Napoli sta valutando la situazione. La squadra azzurra cerca un esterno capace di puntare l’uomo, creare occasioni e segnare. Quando sta bene, Chiesa sa fare la differenza: è veloce, ha un buon tiro e tanta esperienza anche in campo internazionale. In estate si potrebbe fare, ma resta da vedere la disponibilità del calciatore.

Fattore Conte

L’operazione però non è semplice. Oltre al costo del cartellino, bisogna considerare lo stipendio e le condizioni fisiche del giocatore, che negli ultimi anni ha avuto qualche problema. Nulla di grave, ma post crociato non è sembrato totalmente lo stesso. Il progetto tecnico guidato da Antonio Conte potrebbe essere una nuova occasione per rilanciarsi, anche se resta da capire se il tecnico salentino resterà in azzurro.