Chiesa scontento alla Juventus: Liverpool vicino

I reds sarebbero pronti a fare un’offerta ai bianconeri per Federico Chiesa, con quest’ultimo scontento del suo utilizzo con Allegri

Federico Chiesa, stella della Juventus, sta diventando sempre più insoddisfatto a causa delle tattiche di Massimiliano Allegri. L’attaccante italiano è anche un obiettivo di Arsenal e Liverpool per questa estate.

Secondo quanto riportato da Il Bianco Nero, Allegri starebbe frustrando Chiesa preferendo una formazione 3-5-2 a un 4-3-3. La Juventus ritiene di dover utilizzare una difesa a tre per le caratteristiche della sua rosa e dei suoi giocatori. Ma Chiesa ritiene che questo limiti il suo ruolo.

Il 25enne preferirebbe giocare sulle ali, perché gli permette di essere protagonista, come per l’Italia a Euro 2020. Il 3-5-2, però, costringe Chiesa ad agire da box-to-box o ad unirsi agli attacchi già in corso da secondo attaccante.

Chiesa ritiene inoltre che la Juventus abbia puntato i riflettori su di lui, dal momento che il direttore sportivo Federico Cherubini ha affermato che un giorno potrebbe lasciare la Serie A. Il dirigente bianconero ritiene che l’entourage della dinamo da 40 presenze chieda sempre un aumento di stipendio, frustrando il torinese.

La Juventus, però, considera Chiesa praticamente incedibile nella prossima finestra di mercato, salvo offerte straordinarie. Anche Calciomercato ha riportato di recente che i bianconeri non intendono vendere il genovese. Quindi, ci vorranno circa 100 milioni di euro per un accordo.

Premier in agguato

L’Arsenal e il Liverpool stanno tenendo d’occhio Chiesa in vista del suo trasferimento dalla Juventus nel mercato estivo. Secondo quanto riportato da CalcioMercatoWeb, Mikel Arteta vede nel prodotto della Fiorentina il suo obiettivo principale. Ha lasciato i viola per i bianconeri per 34 milioni di sterline nel 2022, dopo due mandati in prestito.

Ma CalcioMercatoWeb riporta anche che Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, vuole ingaggiare Chiesa per sostituire Mohamed Salah. Il tedesco sta perdendo fiducia nel 30enne e vorrebbe sfruttare la cessione dell’egiziano per ingaggiare l’italiano. Klopp valuterà la situazione di Salah in estate.

Nel frattempo, Chiesa cercherà di continuare il suo rientro dopo la rottura del legamento crociato anteriore di 13 mesi fa. L’attaccante, che Gianluigi Buffon ha definito “incredibile” a Euro 2020, ha giocato una sola volta per tutti i 90 minuti. Ma ha un gol e tre assist in 12 partite.