Chiusura del mercato: tanti giocatori di prestigio ancora senza squadra

Il mercato si è ufficialmente chiuso nella maggior parte dei campionati europei. Da questo momento in poi, le società potranno solo liberarsi di alcuni esuberi o puntare su calciatori attualmente svincolati, molti dei quali di grande rilievo. Vediamo i nomi più importanti.

Gli svincolati “di lusso”

Tra i portieri senza contratto, spicca il nome di Keylor Navas. Il costaricano, celebre per aver vinto tre Champions League con il Real Madrid sotto la guida di Zinedine Zidane, ha 37 anni e arriva da un periodo opaco al Paris Saint-Germain. Un altro veterano è Guillermo Ochoa, che a 39 anni ha lasciato la Salernitana. Anche Loris Karius, ricordato per la sua sfortunata prestazione nella finale di Champions League del 2019, e ora tornato alla ribalta per il matrimonio con Diletta Leotta, è alla ricerca di una nuova squadra.

Per quanto riguarda il reparto difensivo abbiamo Sergio Ramos, 38 anni, e Mats Hummels, 35. Quest’ultimo è stato accostato a diversi club spagnoli e italiani, mentre Joel Matip, Mario Hermoso e Kostas Manolas potrebbero ancora fare la differenza in molti campionati. Tra gli altri difensori svincolati si trovano nomi come Rick Karsdorp, Youcef Atal, Marlon e Koffi Djidji.

Il centrocampo vede come figura principale Adrien Rabiot, che dopo l’addio alla Juventus non sembra ancora aver trovato una destinazione che lo convinca. Yusuf Yazici, noto per essere stato allenato da Paulo Fonseca al Lille, è un’altra opzione interessante, insieme ad André Gomes, ex Everton, e Dele Alli, un nome su cui alcuni club potrebbero scommettere. Presenti anche diversi ex protagonisti della Serie A, come Dennis Praet, Rafinha, Miralem Pjanic e Kevin Strootman.

Il reparto offensivo è guidato da due ex Manchester United: Memphis Depay e Anthony Martial. A loro si aggiungono attaccanti di grande esperienza come Wissam Ben Yedder e Robin Quaison. Tra gli svincolati anche Adam Ounas, 27enne, ex giocatore del Napoli, molto rapido e abile nel dribbling. Tra i veterani che si avvicinano alla fase finale della loro carriera ci sono Willian, Iker Muniain, Mario Balotelli, M’Baye Niang, Eric Maxim Choupo-Moting e Joao Pedro.