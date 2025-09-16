Chivu a rischio? L’Inter potrebbe prendere un napoletano

Christian Chivu è dato da molte testate giornalistiche come a rischio esonero. L’ex giocatore nerazzurro, e attuale tecnico proprio dell’Inter, potrebbe rischiare seriamente se non dovessero arrivare risultati?

Chivu a rischio? Possibili nomi per sostituirlo

La batosta contro la Juventus non è andata minimamente giù ai tifosi nerazzurri. Mettici anche un clima non propriamente disteso per la situazione legata a Marcus Thuram e si avranno voci incessanti.

Voci che non hanno accennato a terminare e che portano inevitabilmente al dialogo verso un possibile esonero di Christian Chivu. Ma è effettivamente così? Al momento l’allenatore romeno sembra saldo sulla panchina nerazzurra, complice anche una situazione finanziaria non propriamente florida per l’Inter.

Possibili papabili

Dovessero arrivare fin troppi risultati negativi, la dirigenza potrebbe pensare seriamente ad un arrivo in panchina. I nomi più gettonati sono quelli di Mourinho, Thiago Motta e Roberto Mancini. Tutti grandi ex, che hanno fatto bene – chi da allenatore, chi da giocatore – con la maglia nerazzurra.

La sorpresa, però, potrebbe essere il possibile nome di Raffaele Palladino. Il napoletano ex Juventus (da calciatore) e Fiorentina (da allenatore) garantirebbe uno stipendio non troppo elevato per le casse nerazzurre, ma soprattutto di avere un allenatore voglioso di crescere e di mettersi in mostra in un palcoscenico più ampio.