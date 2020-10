Chris Hemsworth in una nuova collaborazione Netflix: “Spiderhead”

Chris Hemsworth torna a collaborare con Netflix dopo il successo del film Tyler Rake (Extraction). La pellicola, diretta da Sam Hargrave, è stata rilasciata sulla piattaforma nell’aprile 2020, segnando a un nuovo record per il film originale più visto di sempre su Netflix. Tyler Rake in soli tre mesi è stato visto da 99 milioni di utenti.

Questa nuova collaborazione tra l’attore australiano e Netflix risulta quindi naturale.

Chris Hemsworth sarà tra i protagonisti della pellicola Spiderhead.

Nel cast vi saranno anche Miles Teller e Jurnee Smollett. Il film sarà diretto da Joseph Kosinski.

Spiderhead è basato su un racconto breve di George Saunders.

Sinossi:

In un futuro non troppo lontano, ai carcerati viene offerta la possibilità di fare da volontari in test sperimentali con la speranza di vedere ridotta la propria sentenza. Il focus è su due prigionieri che diventano dei volontari in un progetto che studia dei medicinali che alterano la sfera emotiva. I prigionieri saranno costretti a fare i conti con il proprio passato in una struttura gestita da un visionario che supervisiona il programma.

Dovremo attendere nuovi dettagli su questo nuovo progetto di Chris Hemsworth.

L’attore, conosciuto principalmente per aver interpretato Thor nei film della Marvel Comics, sembra prediligere film d’azione. Nel suo curriculum infatti figurano molti film del genere tra cui Blackhat, Ghostbusters, Men in Black: International e 12 Soldiers.