Christian Serratos spiega perché non canta nella serie “Selena” di Netfix

Christian Serratos è un’attrice statunitense che sta ottenendo successo per il suo ruolo da protagonista nella serie Selena di Netflix.

La serie segue l’ascesa alla fama della cantante texana Selena Quintanilla, un simbolo della musica Tex-Mex. Selena Quintanilla, considerata la regina della musica tejano, fu uccisa a soli 23 quando la sua carriera era all’apice. Lo show è composto da nove episodi e diretto da Hiromi Kamata.

Selena è stata distribuita su Netflix il 4 dicembre, riscontrando un’immediata popolarità. Nella serie Christian Serratos non canta e questa particolarità non è passata inosservata. L’attrice ha rivelato che si è trattata di una scelta consapevole. Inizialmente avrebbe dovuto cantare ma ripensandoci hanno deciso di lasciare la voce originale di Selena Quintanilla, pensando ai fan della cantante.

Ecco le parole di Christian Serratos sulla questione:

“Ho registrato un po’ di canzoni ma essendo una grande fan di Selena desideravo sentire la sua voce. Penso che le persone siano rimaste un po’ confuse perché non ho mai desiderato essere una popstar ma ho sempre desiderato recitare in film dove si presentava l’opportunità di cantare. Per questo probabilmente molti hanno pensato che fosse strano che non cogliessi quest’opportunità di mostrare che sono in grado di cantare. Però l’attenzione non doveva essere su di me. Volevo che i fan vedessero il loro idolo. Non voglio sentire la mia voce, voglio sentire Selena.”

Jennifer Lopez aveva interpretato Selena Quintanilla nel film Selena del 1997 di Gregory Nava e anche lei aveva optato per non cantare.

Christian Serratos ha cominciato la sua carriera nel 2004 nella serie di Nickelodeon Ned-Scuola di sopravvivenza. In seguito ha preso parte ai film della saga di Twilight nel ruolo della studentessa Angela Weber. Recentemente Christian Serratos si è unita al cast della serie The Walking Dead.

Ecco il trailer di Selena per chi non lo avesse ancora visto: