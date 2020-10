“Ci penso io, non lo vendere”: così Gattuso ha convinto ADL, ora Napoli si gode un nuovo fuoriclasse

Mai come quest’anno, la SSC Napoli sembra essere al completo. Aurelio De Laurentiis, durante l’ultimo mercato estivo, ha condotto delle trattative in modo molto professionale, andato a rinforzare quei settori richiesti da parte dell’allenatore Rino Gattuso.

Merito del presidente, però, è quello di non aver ceduto nessun pezzo grosso, con Kalidou Koulibaly che alla fine è rimasto.

Un altro calciatore destinato a partire era Hirving Lozano. L’ex attaccante del PSV, infatti, sembrava un ragazzo molto timido in mezzo al campo non adatto per i campi della Serie A.

Con la nuova stagione, però, le cose sono cambiate, con l’attaccante azzurro che sta diventando un punto di riferimento della fase offensiva azzurra. Eppure, il Napoli ci aveva provato a cederlo durante il mercato estivo.

Le offerte che sono arrivate, però, non hanno soddisfatto Aurelio De Laurentiis, il quale ha provato a chiedere inutilmente cifre superiori. Rino Gattuso, allora, sapute delle difficoltà nella cessione, ha subito messo sotto torchio l’attaccante messicano, il quale ha risposto in maniera ottimale già durante il ritiro. Per questo motivo, poi, il mister ha espressamente chiesto al presidente di non venderlo più: “Ci penso io, lo faccio diventare un giocatore da Napoli“, e i risultati sembrano buoni.