Ci sarà Osimhen con il Liverpool?

Domani sera ore 21:00 andrà in onda l’attesissima partita tra Liverpool e Napoli. Gli inglesi guidati da Jürgen Klopp giocheranno la prima partita di questa edizione di Champions League a Napoli. I partenopei si preparano a questa sfida avendo però alcuni dubbi di formazione, le incertezze riguardano in particolare modo due giocatori: Victor Osimhen e Hirving Lozano.

Osimhen dopo i 90 minuti giocati contro la Lazio, sabato sera, ha accusato un risentimento muscolare. Il centravanti nigeriano quindi è in forte dubbio per la sfida contro i Reds, dubbio che verrà sciolto soltanto poche ore prima della gara con un consulto tra allenatore e staff medico. Nel caso in cui il numero 9 del Napoli desse forfait, al suo posto giocherà uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Come raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, sembra esserci ottimismo per la presenza del nigeriano per la sfida di domani: “Fonti vicine al calciatore ci assicurano: arrivano segnali positivi dagli allenamenti personalizzati che sta svolgendo a Castel Volturno e il calciatore sta spingendo al massimo, affinché possa essere regolarmente al centro dell’attacco di Spalletti.”

RPN ha poi concluso così: “Unica incognita, l’entità di questo affaticamento muscolare che lo ha rallentato dopo la gara dell’Olimpico. L’ultima parola spetterà al tecnico azzurro che in conferenza stampa scioglierà ogni dubbio.” Probabilmente si andrà verso la convocazione dell’attaccante che però eventualmente non riuscirà a giocare tutti i 90 minuti.

Oltre Osimhen, l’altro dubbio riguardo Lozano. Sembra essere recuperato anche lui per la sfida contro i Reds, anche se probabilmente partirà dalla panchina a favore di Politano. Non ci resta che aspettare la giornata di domani per saperne di più e goderci, successivamente una grande partita di calcio.