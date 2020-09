Ci sono ancora speranze per un ritorno di Callejón al Napoli

Se ne sono dette di tutti i colori sul suo conto, ma l’unica verità è che il suo futuro è ancora incerto: dopo aver lasciato il Napoli per la fine del suo contratto, José María Callejón non sa ancora quale sarà il suo destino per questa stagione.

Si è parlato a lungo di un suo possibile ritorno al Napoli che, però, è stato quasi subito scartato per via di incompatibilità di progetto con Aurelio De Laurentiis. In seguito, si era parlato del Benevento, per farlo restare in Campania, ma il club neopromosso non può permettersi il suo ingaggio.

Anche la Lazio si sarebbe interessata alle prestazioni dell’ex Real Madrid per provare ad aggiungere ancora qualità alla propria rosa e cercare di migliorare la già grandiosa stagione dell’anno scorso.

L’ultima squadra ad interessarsi è stata la Fiorentina, ma il portale FirenzeViola fa sapere che ad ostacolare il suo approdo alla viola è proprio l’ombra di un suo possibile ritorno al Napoli, opzione per la quale lo spagnolo starebbe spingendo il più possibile per poter tornare a giocare con i suoi compagni di reparto Insigne, Mertens e con il nuovo arrivato Osimhen.

Il suo possibile ritorno in azzurro sarebbe subordinato ad altre uscite che il Napoli dovrebbe concretizzare prima di riaccoglierlo: in particolare i nomi dei calciatori che dovrebbero fargli spazio sono quelli di Younes e Ounas.