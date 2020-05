Ciao Darwin 8: per provocazione, una concorrente mostra al pubblico il lato b

Ieri è andata in onda l’ultima puntata della replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, una puntata all’insegna della spensieratezza e della provocazione. Tra le schiere di una delle due fazioni, sono volate le provocazioni, soprattutto, una delle concorrenti ha fatto molto discutere.

LA PROVOCAZIONE – Nella puntata mandata in onda ieri, sono scesi in campo gli Umani contro i Mutanti. I rappresentanti delle due squadre, Rodrigo Alves, l’ex Ken Umano e Claudia Ruggeri, nota come Miss Claudia ad Avanti un altro, hanno aperto il dibattito.

IL DIBATTITO – I due schieramenti non si sono affatto risparmiati con le provocazioni e con le repliche ad esse. Andando avanti con il dibattito, gli animi si sono presto infiammati. Se per gli Umani, ogni persona dovrebbe accettarsi così com’è, i Mutanti sono stati di tutt’altro pensiero. Secondo la squadra, infatti, bisogna essere liberi di poter usare la chirurgia estetica per stare meglio con loro stessi. I toni si sono alzati e c’è chi ha voluto rispondere con una provocazione.

COSA È SUCCESSO? – La concorrente in questione ha lasciato senza parole il pubblico e lo stesso Paolo Bonolis, guadagnandosi, però, l’ammirazione degli uomini in studio e non solo. Dopo l’ennesima accusa dei Mutanti nei confronti degli Umani, la ragazza si è alzata, voltandosi e mostrando il suo lato b. Questa è stata la risposta a chi accusava la sua squadra di provare invidia verso gli avversari.

CHI È QUESTA RAGAZZA? – La ragazza che ha creato così tanto scalpore si chiama Antonella Caruso, una modella napoletana che è riuscita a lasciare senza parole i telespettatori. Con il suo gesto inaspettato, la ragazza è riuscita a farsi notare, arrivando a ben 156 mila follower su Instagram. Inoltre, sempre dai social, si può apprendere che la ragazza abbia anche partecipato a Miss Italia Napoli 2017 e Miss Mondo 2018.