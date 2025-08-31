Ciccio Graziani: “Non è un calciatore da Napoli, è un bravo ragazzo ma questa è la verità”

Il Napoli arriva alla sosta di campionato con un bottino pieno: sei punti conquistati nelle prime due giornate di Serie A. La squadra guidata da Antonio Conte ha esordito con un netto 0-2 sul Sassuolo a Reggio Emilia, per poi imporsi al Maradona contro il Cagliari con il punteggio di 1-0.

Nonostante i due successi consecutivi, la prova contro i sardi non ha convinto del tutto. Il Napoli, infatti, ha mostrato difficoltà nella costruzione del gioco e una certa fatica nel creare occasioni da rete. Una prestazione non brillante, dovuta anche a una condizione fisica ancora lontana dall’ottimale.

Sul tema è intervenuto anche Ciccio Graziani durante la trasmissione Microfono Aperto in onda su Radio Sportiva. L’ex attaccante ha commentato la rosa a disposizione di Conte, soffermandosi in particolare su Pasquale Mazzocchi: “È un ragazzo d’oro, so che è molto legato al Napoli, è la squadra del suo cuore e da eccellente professionista qual è dà sempre tutto in campo”.

“Io però penso che non sia da Napoli. Mazzocchi può giocare in una squadra di medio-bassa classifica di Serie A, non in una compagine che è reduce dalla conquista di uno scudetto e che sarà impegnata anche in Champions League”