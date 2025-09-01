Ciccio Graziani: “Hojlund non è l’erede giusto di Lukaku, non è un attaccante così fantastico”

L’ex attaccante e allenatore Ciccio Graziani, oggi opinionista televisivo, è intervenuto su Rai 2 durante la trasmissione La Domenica Sportiva Estate per analizzare il mercato del Napoli. Graziani ha espresso perplessità sulla scelta di Rasmus Hojlund come sostituto di Romelu Lukaku.

“Rasmus Hojlund il giusto sostituto di Romelu Lukaku? Non credo. L’infortunio del belga può essere anche un’opportunità, ma Hojlund non è l’erede giusto, anche se ora il Napoli, lì davanti, è molto più competitivo, perché ha tre giocatori bravi”.

Ha poi aggiunto: “Di Hojlund non ho il ricordo di un attaccante così fantastico come vogliono rappresentarcelo. Sarà un ottimo calciatore in generale, al Napoli di Antonio Conte potrà fare bene, ma non mi sembra che abbiano preso chissà che cosa”.

Proseguendo nella sua analisi, Graziani ha sottolineato di non avere mai visto in Hojlund un centravanti straordinario, come spesso viene descritto. A suo avviso potrà crescere e fare bene nel gruppo guidato da Antonio Conte, ma non si tratta di un acquisto così eccezionale come molti sostengono.