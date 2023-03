Ciccio Marolda: “Kim deve ancora capire come si marca, è responsabile di 8-9 gol subiti”

Ciccio Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli ed in particolare di un calciatore della rosa di Luciano Spalletti, Kim: “L’ho visto più sicuro, soprattutto nelle chiusure laterali. Però secondo me deve ancora dimostrare di aver capito come si marca, è più bravo fuori dall’area di rigore“.

In una precedente intervista, di qualche settimana fa, Marolda si era espresso in questo modo sul difensore azzurro: “Kim nelle ultime partite sta giocando meglio, ma ha la responsabilità almeno su 8 o 9 gol subiti dal Napoli in questa stagione“.

Da parte dell’opinionista tv è quindi arrivato un parere volto al miglioramento del calciatore al fine di farlo diventare uno dei più forti del Mondo come dichiarato qualche giorno fa da Luciano Spalletti.