Ciccio Marolda: “Kim si porta dietro un problema, per il resto mi è molto simpatico”

Ai microfoni di Napoli Radio Centrale è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda. Tra i vari temi discussi si è parlato anche degli azzurri e di un calciatore in particolare, il difensore coreano Kim.

“Non voglio passare per uno che non stima Kim, ma penso che lui si porta dietro un problema, quello di non aver giocato in grandi campionati e non aver avuto buona scuola all’inizio“.

“Riguardando i 12 gol presi dal Napoli, c’è da analizzare la posizione di Kim. Non mi ha conquistato fino in fondo, per il resto mi è molto simpatico. Ad ogni modo, non vedo perché non si possa parlare di scudetto“.

Il giornalista ha quindi espresso il suo pensiero su questa prima parte di stagione del difensore centrale della SSC Napoli.

Marolda ha infine dichiarato: “Si aprirà un altro campionato, è qualcosa di nuovo, non abbiamo precedenti. Il Napoli ripartirà con 8 punti di vantaggio sulla seconda, potrà riproporre il calcio spettacolare e remunerativo mostrato fin qui“.